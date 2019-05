"Naschen erlaubt?!" heißt es in einem Vortrag vom Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten Bad Neustadt am Dienstag, 4. Juni, im Haus St. Michael in Bad Königshofen. Dabei geht es um den Zuckergehalt in Lebensmitteln. Anmeldungen: 09772/932 81 30 oder barbara.hein-praag@aelf-ns.bayern.de. sek