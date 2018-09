Zuckende Augenlider und andere "Vorboten" von Todesfällen in der Familie

Kronach — So faszinierend und sagenhaft schön wie die Landschaft, so furchteinflößend und schaurig schön sind oft Volksglaube und Brauchtum im Frankenwald. Ein besonders düsteres Kapitel dabei ist der Tod. Die letzte Reise führt in eine geheimnisvolle und rätselhafte Welt. Die erste Folge des Zweiteilers "Abschied vom Frankenwald" trägt den Titel "Wem das letzte Stündlein schlägt":

Der Tod steht im menschlichen Leben als ungelöstes Rätsel. Diese Ungewissheit des Lebens nach dem Tode, ob Qual in der Hölle oder freudvolles Sein im Himmel, mag die Furcht vor dem Sterben gestärkt haben und damit die Beachtung der Vor- und Anzeichen, die den Tod ankündigen, lebendig erhalten und immer von neuem genährt haben. So kennen heute nur noch die letzten alten "Haabücha" aus dem Frankenwald die untrüglichen Vorzeichen für den nahenden Tod, die für den Glauben dieser Gegend typisch sind.

Wenn an der Fränkischen Linie das Gebetläuten und ein Stundenschlag der Kirchenuhr zusammenfallen, wenn sich im oberen Haßlachtal das Totengeläut bei einer "Leich" mit dem Stundenschlag vermischt und wenn im Rodachtal beim Gottesdienst während der Wandlung die Turmuhr schlägt, glaubt man, dass der Sensenmann bald einen Menschen holt. Wird je-mand bei abnehmendem Mond von einer schweren Krankheit befallen, so gibt es kaum noch Hoffnung auf ein Überleben. Den Tod verbindet man im Frankenwald auch mit bestimmten Tieren. Wenn eine Henne wie ein Hahn kräht, wenn eine Krähe mit Gekrächze über das Haus fliegt, wenn Fledermäuse um das Anwesen jagen, dann erfährt man, dass dort ein Kranker bald das Zeitliche segnen wird. Flattert der erste Schmetterling im Frühjahr in dunkler Farbe, so wird man wohl im laufenden Jahr noch Trauerkleidung tragen müssen.

Ein Todesfall in der Familie kann auf die verschiedenste Art und Weise angekündigt werden. Heftiges Zucken des rechten Augenlides offenbart den baldigen Tod eines männlichen Verwandten, das gleiche Zucken am linken Augenlid den von einer weiblichen Verwandten. Bleibt beim Säen ungewollt eine Stelle vom Samen unbedeckt oder beim Kartoffellegen eine Lücke, wird damit der baldige Tod eines der Bauersleute angekündigt. Wenn im Garten der blühende Wacholderstrauch oder Myrtenstock aus heiterem Himmel verwelkt, so gilt dies als Omen für einen bevorstehenden Todesfall in der Familie.

All diese Vorzeichen sind nicht an Festpunkte innerhalb des Jahres gebunden, sondern verraten zufällig und ohne Zutun des Menschen ein bevorstehendes Sterben. Man spricht in diesem Sinn davon, dass "es sich geahnt hat".

Intensiv dagegen befasst sich der Mensch unter anderem mit der Frage nach dem Tod in der Silvesternacht, denn seit alters her ist gerade dieser Zeitpunkt während der heiligen Nächte für ein Orakel besonders geeignet. "Wer die Befähigung dazu hat, riskiert zur Jahreswende um Mitternacht vom Kreuzstein einen Blick in die Zukunft", raunt der alte Austragsbauer vom Einödhof hoch über dem Tal der Wilden Rodach. Fast flüsternd fährt er fort: "Von der Mitte der Wegkreuzung kann man sehen, für wen im kommenden Jahr das letzte Stündlein schlägt. Es ist schon passiert, dass sich dort derjenige selbst bei seinem eigenen Leichenzug erkannte, wenn er das Sterbeglöcklein läuten hörte".

Keine Ruhe im Grab

Am Kreuzstein kamen derweil all diejenigen vorbei, die mit einem ungesühnten Verbrechen aus der Welt geschieden sind und im Grab keine Ruhe fanden. Hier geisterte der grausame Landvogt, der die Untertanen ausplünderte und ihnen das Leben zur Hölle machte, da schlich der blutrünstige Schwede, der als Feuerteufel im Dreißigjährigen Krieg Tod und Verderben über den alten Nortwald brachte, dort jammerte der raffgierige Bauer, der als "Grenzschdaaferugge" auf die baldige Erlösung von seiner zentnerschweren Last hoffte.

In diesem Zusammenhang sei auch auf das Todesbrauchtum beim Freitod hingewiesen. Wer sich selbst das Leben nahm, wurde früher immer quer zur Richtung der Gräber am Friedhofszaun bestattet. Nach Überzeugung der alten Frankenwäldler wandert auch die Seele eines Selbstmörders umher und erschreckt einsame Wanderer durch ihr Wehklagen. Dies dauert dann solange, bis die Leiche gefunden und beerdigt ist. Daneben glaubt man erst an die Ruhe der Selbstmörderseele, wenn die Ursache zu diesem Tun erkannt und jegliches Unrecht wieder gut gemacht ist.

Der Glaube an das Klagen einer Seele bekräftigt wiederum folgende Vermutung: Wenn an einem sonnigen Tag bei heiterem Himmel plötzlich ein heftiger Wind aufkommt, befürchtet man, dass sich irgendwo ein Mensch erhängt hat. Durch ein spontanes Gebet kann letztendlich diese arme Seele erlöst werden.

Der zweite Teil "Bis dass der Tod euch scheidet" beleuchtet die seltsamen Vorgänge und Rituale auf dem Weg in die "ewige Heimat". Eine fast "atemberaubende" Geschichte. Bleiben Sie dran!