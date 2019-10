Bayreuth 10.10.2019

Zuchtviehmarkt in Bayreuth

Der Rinderzuchtverband veranstaltet am Freitag, 18. Oktober, ab10.30 Uhr in der Adolf-Wächter-Straße 9 in Bayreuth seinen nächsten Zuchtviehmarkt. Am Vortag, 12.30 Uhr, werden Bullenkälber und weiblic...