Zuchtvieh- und Nutzkälbermarkt

Der Rinderzuchtverband Oberfranken veranstaltet am Freitag, 22. Februar, einen Zuchtviehmarkt. Zum Auftrieb gelangen zehn Bullen, 45 Jungkühe, drei Kalbinnen, 18 Jungrinder und 32 weibliche Zuchtkälber. Die Versteigerung beginnt um 10.30 Uhr in der Adolf-Wächter-Straße 9 in Bayreuth. Am Vortag werden 950 Bullenkälber und 70 weibliche Kälber zur Weitermast versteigert. Die Versteigerung am Donnerstag, 21. Februar, beginnt um 12.30 Uhr. red