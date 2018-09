Zubringerbus für Dormitz und Neunkirchen am Brand

Die Erneuerung der Staatsstraße 2240 Erlangen - Neunkirchen am Brand in der Ortsdurchfahrt Weiher (Kreis Erlangen-Höchstadt) geht in die Endphase. Von Freitag, 21. September, 19 Uhr bis Montag, 24. September, 4.30 Uhr, lässt das Staatliche Bauamt Nürnberg Asphaltierungsarbeiten durchführen. Währenddessen ist die Straße in Weiher für den Verkehr gesperrt. Die Regionalbuslinie 209 fährt in dieser Zeit nach Ersatzfahrplan.

Die letzte reguläre Fahrt fährt am Freitag um 18.30 Uhr von Erlangen nach Eschenau und um 18.48 Uhr von Neunkirchen nach Erlangen. In Fahrtrichtung von Erlangen nach Neunkirchen wird in der Leitenäckerstraße kurz vor dem Ortseingang Weiher eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Bis dorthin fahren jedoch nur die Busse, die regulär in Neunkirchen enden.

Dormitz und Neunkirchen werden mit einem kleinen Zubringerbus bedient. Die Busse, die normalerweise bis nach Eschenau durchfahren, fahren nur bis Uttenreuth "Marloffsteiner Straße" und folgen dort der Umleitung über Marloffstein nach Neunkirchen. Die Haltestelle Uttenreuth "Marloffsteiner Straße" wird in die Gräfenberger Straße auf Höhe der Apotheke verlegt. Auch in der Gegenrichtung von Neunkirchen nach Erlangen verhält es sich so. Die Fahrten von Eschenau nach Erlangen fahren nach Neunkirchen über Marloffstein nach Uttenreuth "Marloffsteiner Straße". Auch hier bedient ein Zubringerbus Dormitz und Neunkirchen zusätzlich.

Busse können früher fahren

Es ist während der Vollsperrung nicht möglich, von Dormitz nach Weiher mit dem Bus zu kommen, wohl aber nach Uttenreuth oder Erlangen. Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt empfiehlt, sich vorab über die Fahrtzeit zu informieren. Mit dem Ersatzfahrplan beginnen manche Fahrten bereits 15 Minuten früher als gewohnt. Detaillierte Informationen zum Ersatzfahrplan finden Fahrgäste unter www.vgn.de/fahrplanaenderungen. red