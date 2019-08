Zu wenig traditionelle Musik

Zum Annafest in Forchheim: Vielen Dank für die tollen Artikel zum Annafest. Auch ich als "Zugraste" freue mich jedes Jahr über dieses schöne, abwechslungsreiche Fest unter Bäumen. Sogar mein Vater, 76 Jahre, kam in diesem Jahr extra aus dem Norden angereist, um den traditionellen Freitag mit viel Blasmusik und Spielmannszugmusik zu erleben.

Aber, oh Wunder, was war los? In diesem Jahr gab es nur einen Spielmannszug am Glockenkeller, und die "Leutenbacher" spielten eine Zeitlang klassische Blasmusik. Wo sind die anderen Musikanten geblieben? Im letzten Jahr wurde am Greifkeller noch bis zum Schluss traditionelle Musik gespielt.

Schade, dass es in diesem Jahr nicht so traditionell zuging. Hoffentlich kümmern sich die Politiker auch mal um so etwas. Ute Jökel

