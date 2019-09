Eine Audi-Fahrerin hielt am Mittwochnachmittag in der Johann-Philipp-Geigel-Straße an einem geparkten VW zu wenig Abstand und beschädigte dabei den Außenspiegel. Da die Besitzerin des geschädigten Pkw nicht vor Ort war, wurde die Polizei verständigt, die die Halterin ausfindig machen konnte. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. pol