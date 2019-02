Zu wenig Abstand, und es kracht

Darf es etwas mehr sein, wäre die richtige Devise für den "Hintermann" eines 36-jährigen Kleintransporter-Fahrers gewesen. Beide waren am Dienstagmorgen auf dem Mühlweg in Richtung Bundesstraße 287 unterwegs. An der Kreuzung musste der Kleintransporter verkehrsbedingt anhalten, was der dahinter fahrende Fiat-Fahrer zu spät erkannte und auf den Kleintransporter auffuhr. Insgesamt entstand dabei ein Schaden von circa 1000 Euro, schreibt die Polizei. pol