Zu wenig Abstand und aufgefahren

Am Donnerstagvormittag, gegen 10 Uhr, fuhren ein 57-jähriger BMW-Fahrer und ein 57-jähriger Hyundai-Fahrer auf dem Ostring. An der Kreuzung Ostring/ Münnerstädter Straße, wollten beide Verkehrsteilnehmer in Richtung Nüdlingen abbiegen. Als der Hyundai-Fahrer verkehrsbedingt halten musste, fuhr der BMW auf, heißt es im Polizeibericht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 1500 Euro. Der Unfallverursacher wurde verwarnt. pol