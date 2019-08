Zu weit links gefahren und geflüchtet

Ein 30-jähriger Mann aus Dormitz fuhr am Donnerstag um 5.20 Uhr von Weiher in Richtung Kalchreuth. Kurz vor Ende des Waldes kam ihm ein Pkw entgegen, der auf seine Fahrspur geriet. Der andere Pkw streifte den Spiegel am Fahrzeug des 30-Jährigen. Anschließend setzte der bis jetzt unbekannte Pkw seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Bei dem unbekannten Unfallverursacher dürfte es sich um den Fahrer eines silbernen Autos handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Erlangen-Land unter der Telefonnummer 09131/760514 entgegen. pol