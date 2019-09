Bad Kissingen vor 16 Stunden

Zu weit ausgeholt und anderes Auto touchiert

Ein Daimler-Fahrer bog am Donnerstagmorgen, gegen 10.25 Uhr, vom Dummentaler Weg nach rechts in die Händelstraße ab. Dabei holte der Fahrzeugführer mit seinem Pkw zu weit aus, so dass er ein wartendes...