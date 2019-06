Bad Kissingen 13.06.2019

Zu weit ausgeholt: Mit Gegenverkehr kollidiert

Die Straße "Weizenäcker" in Kleinbrach befuhr eine 55-Jährige mit ihrem Audi am Mittwoch, gegen 10.30 Uhr. Von dort wollte sie nach rechts in die Straße "Linsenrain" abbiegen. Da die Frau beim Abbiege...