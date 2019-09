Zu Weihnachten in die Kirche

Noch im April hatte es in der Kirche in Sand so ausgesehen. Die Helfer lösten den Boden heraus für weitergehende Sanierungsmaßnahmen. Momentan sieht es gut aus: Der Zeitplan für die Innenrenovierung kann gehalten werden, so dass die Sander wohl zu Weihnachten wieder in ihrer Kirche feiern können. Foto: Archivbild/Christian Licha