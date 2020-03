Zu viele Zuschauer - Derby fällt aus

"Wir müssen von Minute zu Minute mit allem rechnen. Ich schließe nicht einmal mehr aus, dass der Verband auch noch die komplette Saison vorzeitig absagt." Patrick Schuberth, Sportlicher Leiter und Spielertrainer in Personalunion beim Fußball-Bezirksligisten SV Ketschendorf, führte gestern mehrere Telefonate mit Funktionären des Bayerischen Fußball-Verbandes und war sich danach nicht mehr sicher, ob in dieser Spielzeit überhaupt noch ein Ball rollt.

Grund seiner Kontaktaufnahme mit Bezirksspielleiter Gerald Schwan ist das für morgen angesetzte Nachholspiel seines Klubs in der Bezirksliga West gegen den TSV Mönchröden.

Da ein Krisenstab der Stadtverwaltung Coburg am Mittwoch beschlossen hat, dass wegen der Verbreitung des Coronavirus Veranstaltungen in der Vestestadt mit mehr als 200 Besuchern abgesagt werden müssen, war der SV Ketschendorf zum Handeln gezwungen und kann die Partie in Coburg nicht austragen.

Gut 300 Beteiligte am Derby

"Wir erwarten zu diesem Derby gegen die ,Mönche' rund 300 Zuschauer und zwei Wochen später gegen den FC Mitwitz werden es sicher auch über 200 Beteiligte sein." Da die Ketschendorfer im Spätherbst 2019 das Heimspiel gegen Mönchröden bereits witterungsbedingt absagen musste, droht ihnen nach den Statuten des BFV der Verlust des Heimrechtes bei einer erneuten Absage. "Das wollen wir natürlich vermeiden und haben deshalb die Auflage der Stadt Coburg als Begründung an den Verband weitergeleitet. Ich hoffe nicht, dass wir nun das Heimrecht verlieren", sagt Schuberth.

"Die Mönchrödener haben uns schon signalisiert, dass sie in solch einer Situation keineswegs auf eine Verlegung nach Rödental pochen werden und Verständnis für die Absage hätten", sagt Schuberth. Dass das Spiel am Samstag auf dem städtischen Kunstrasenplatz ausfällt, ist beschlossene Sache. Der stellvertretene Coburger Sportamtsleiter Ronny Göhl klärt in diesem Zusammenhang noch einmal auf: "Die Coburger Vereine, die mehr als 200 Zuschauer erwarten, müssen absagen. Da gibt es keine Zwischenlösung, das ist ein Muss-Beschluss."

Noch mehr Klubs betroffen

Von dieser Regelung werden in den nächsten Wochen noch mehr Klubs betroffen sein. Nicht nur Landesligist FC Coburg muss aller Voraussicht nach Heimspiele absagen, sondern auch kleinere Vereine. Denn schließlich müssen die Veranstalter auch alle Aktiven und Betreuer sowie Helfer mit einrechnen. Gut möglich, dass die Obergrenze von 200 Zuschauern selbst bei Fußballspielen in den unteren Spielklassen schnell erreicht ist. Gerade die Derbys in den Kreisligen und -klassen locken öfters mehr Zuschauer an als Spiele in der Landesliga. oph