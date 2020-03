Zu viele Versammlungen am selben Tag

Nach seiner Wahl im vergangenen Jahr leitete Eberhard Murmann jetzt seine erste Hauptversammlung als Vorsitzender des Bürgervereins Untersiemau im Saal des evangelischen Gemeindezentrums. Daher sei er schon etwas nervös gewesen, gab er nach seinem Jahresrückblick zu. Der Verein zähle derzeit nach fünf Todesfällen und sechs Zugängen 77 Mitglieder. Wenn man dabei den Altersdurchschnitt von 69,5 Jahren hernehme, falle dem Betrachter auf, wohin die Reise gehe, meinte Murmann.

Bei seiner Rückschau betonte er, dass der Verein in der Hauptsache für Verschönerungen und Pflege in der Gemeinde sorge, so unter anderem am Brunnenhaus und dem Freizeitgelände am Schlossteich. Wie seit über 20 Jahren waren die Studenten zur Fuxentaufe an Pfingsten wieder Gäste des Vereins. Außerdem stach das Brunnenhausfest im Juli aus den Veranstaltungen hervor. Bei der Kirchweih hätten die Mitglieder wieder kräftig bei der Vereinsgemeinschaft mitgeholfen. Und am 8. Dezember sei das Jahr mit einer gemütlichen Adventsfeier abgeschlossen worden.

Bereits Mitte September wurde gemeinsam mit dem Gesangverein eine schöne Zwei-Tage-Fahrt ins Erzgebirge durchgeführt. Dabei standen zahlreiche Highlights auf dem Programm: Spitzenmuseum in Plauen, Besuch der St.-Annen-Kirche zu einem Orgelkonzert. Mit der Grubenbahn ging es am nächsten Tag zu einem Schaustollen nahe der tschechischen Grenze.

Als Vertreter der Gemeinde grüßte Gerhard Lehrfeld die Versammlung. Die Mitglieder könnten stolz auf die Leistungen sein, die sie im Sinne der Gemeinde leisten würden, sagte Lehrfeld. Nur eines bemängelte er, das allerdings nicht nur den Bürgerverein betreffe: "Sechs Hauptversammlungen an einem Tag in der Gemeinde - das muss nicht sein!" Da brauche man sich nicht zu wundern über schlechte Besuche, stellte Lehrfeld fest. Schließlich seien zahlreiche Bürger Mitglieder in mehreren Vereinen. Sie alle wünschten sich eine bessere Absprache.

Als Termine für das anstehende Jahr gab Vorsitzender Murmann bekannt, dass am Pfingstsonntag wieder die Fuxentaufe stattfindet; am 12. Juli ist das Brunnenhausfest und im Oktober werden die Vereinsmitglieder wieder bei der Kirchweih mithelfen. Weitere Termine, wie die Jahresfahrt, seien dem Gemeindeblatt zu entnehmen, sagte Eberhard Murmann. Norbert Karbach