Zu viele Aussetzer bei der BGL

Die Basketballerinnen der BG Litzendorf mussten in der Regionalliga die nächste Niederlage einstecken. Gegen die TS Jahn München II unterlagen sie mit 58:68. Der Start in die Partie verlief dabei noch vielversprechend, dank gutem Zusammenspiel in der Offensive und engagierter Defensive entschieden die nur zu siebt angetretenen "Piratinnen" das erste Viertel knapp für sich (16:14). Im zweiten Spielabschnitt schlichen sich dann jedoch kleine Unkonzentriertheiten ein, so dass die Gastgeberinnen, die mit starken Trefferquoten zu überzeugen wussten, bis zur Halbzeitpause eine 32:25-Führung erspielten.

Auch nach dem Seitenwechsel bot sich das gleiche Bild: Sehenswerte Aktionen wechselten sich mit unerklärlichen Aussetzern ab, die von den Münchnerinnen gnadenlos bestraft wurden. Dank einer stabilen Verteidigungsleistung wuchs der Rückstand jedoch nicht weiter an (40:46 nach dem dritten Viertel). Im Schlussabschnitt versuchten die Litzendorferinnen noch einmal alles, um die Führung zu erobern. Doch einmal mehr fehlte es an der nötigen Konstanz, um den Münchner Erfolg ernsthaft in Gefahr zu bringen. cr BG Litzendorf: Dorberth (15), Goller (10), Hager (5), Knoblach (6), Leykam (5), Lohneiß (2), Pfister (15)