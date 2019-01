Zu viel Promille am Steuer

Weil sie "beschwipst" in den Feierabend fuhr, muss eine 59-jährige Kulmbacherin nun für einen Monat auf ihren Führerschein verzichten. Außerdem erwartet sie ein empfindliches Bußgeld. Kulmbacher Polizeibeamte kontrollierten die Frau am Montagabend gegen 20.40 Uhr in der Kronacher Straße. Hierbei bemerkten sie eine deutliche Alkoholfahne. Der Test an Ort und Stelle ergab einen Wert oberhalb der erlaubten 0,5 Promille, so dass die Ordnungshüter die Fahrt der 59-Jährigen sofort beendeten. Die Folgen ihres Leichtsinns: Ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. pol