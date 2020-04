Zu viel intus: Party aufgeflogen

Diese Party in Coburg endete für einen 38-Jährigen in der Haftzelle: Nach einer ausgiebigen Feier in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Salzmarkt wollte der 38-Jährige am Donnerstag um 1.15 Uhr zusammen mit seiner Freundin nach Hause laufen. Der deutlich alkoholisierte 38-Jährige urinierte vorher noch ins Treppenhaus des Mehrfamilienhauses und übergab sich im Aufzug. Die verständigte Polizeistreife konnte das Pärchen in der Heiligkreuzstraße antreffen. Der 38-Jährige verweigerte gegenüber den Polizeibeamten seine Personalien, so dass er mit auf die Polizeidienststelle genommen werden musste. Dort beleidigte er die Beamten. Da sich der Mann nicht beruhigte und mit weiteren Straftaten zu rechnen war, nahmen ihn die Ordnungshüter in Gewahrsam. Gegen den 38-Jährigen wird nun wegen einer Vielzahl von Verstößen ermittelt - wegen Beleidigung, Hausfriedensbruchs sowie Ordnungswidrigkeiten gegen das Infektionsschutzgesetz. Seinen Rausch schlief der 38-Jährige bis in die frühen Morgenstunden bei der Coburger Polizeiinspektion in der Haftzelle aus. Alle anderen Personen, die der Feier beiwohnten, müssen mit einer Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz rechnen, teilt die Coburger Polizei mit. red