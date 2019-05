Ein vorzeitiges Ende nahm die Autofahrt eines 54-jährigen Kulmbachers am Dienstagabend. Weil er zu viel "getankt" hatte, musste er seinen Heimweg zu Fuß fortsetzen. Gegen 22 Uhr war der Mann in Seidenhof in eine Verkehrskontrolle der Kulmbacher Polizei geraten. Da den Ordnungshütern eine gehörige "Fahne" entgegenwehte, baten sie den Fahrer zum Alko-Test. Der ergab einen Wert von knapp unter einem Promille. Der Alkoholsünder musste mit zur Wache kommen und dort einen gerichtsverwertbaren Test über sich ergehen lassen. Dieser ergab einen noch höheren Wert - nur knapp unterhalb der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit.

Der Mann konnte seinen Führerschein zwar zunächst behalten, wird diesen in naher Zukunft jedoch als "Wiederholungstäter" für mindestens drei Monate abgeben müssen. Außerdem muss er mit einem Bußgeld von mindestens 1500 Euro und zwei Punkten in Flensburg rechnen. pol