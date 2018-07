Zu viel "getankt" und Unfall gebaut

pol



Erheblich zu tief ins Glas geschaut hatte ein 29-Jähriger, der am späten Montagabend mit seinem Skoda in der Frankfurter Straße gegen einen geparkten Audi gefahren war. Der Grund lag wohl im übermäßigen Alkoholgenuss. Die herbeigerufene Streife der Polizeiinspektion Bad Brückenau ermittelte bei einem Alkotest einen Wert von umgerechnet 1,72 Promille bei dem Unfallfahrer. Er musste zur Polizeidienststelle mitkommen, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein blieb bei der Polizei. Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Schweinfurt erhoben. Zwar wurde bei dem Unfall niemand verletzt, der Blechschaden ist mit rund 15 000 Euro an beiden Fahrzeugen aber erheblich, teilt die Polizei mit.