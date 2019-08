Zu viel Alkohol auf zwei Rädern

Am Dienstag gegen 1 Uhr fielen einer Streife zwei Fahrradfahrer auf, die den Kreisel am Wilhelmsplatz in entgegengesetzter Richtung befuhren. Der Grund war schnell gefunden: Ein Alkoholtest bei den Radfahrern ergab jeweils 1,84 Promille. Kurze Zeit später wurde bei einem weiteren Radler, auch am Wilhelmsplatz, eine Kontrolle durchgeführt. Bei dem 26-Jährigen wurde ebenfalls ein starker Alkoholgeruch festgestellt, weshalb auch er sich einem Alkoholtest unterziehen musste. Dieser ergab einen Wert von 1,66 Promille. Alle drei erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. pol