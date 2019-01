Zu tief ins Glas geschaut

Alkoholgeruch und erhebliche Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten stellen Beamten der Verkehrspolizei Coburg bei der Kontrolle eines Sattelzuges fest.

Am Donnerstagmorgen gegen 1.30 Uhr kontrollierten die Verkehrspolizisten den Sattelzug, der im gewerblichen Güterverkehr auf der Autobahn in Richtung Erfurt unterwegs war. Bei dem 59-Jährige n aus dem Landkreis Hof wurde außerdem ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der Wert am Meßgerät zeigte 1,08 Promille, knapp unterhalb der absoluten Fahruntüchtigkeitsgrenze von 1,1 Promille. Neben einer Anzeige muss der Fahrer auch für mindestens einen Monat den Führerschein abgeben. pol