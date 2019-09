Unterwegs mit Tobias Gerlach zu Teichen und Moorgebieten sind die Teilnehmer bei einer Führung im Neuwirtshäuser Forst am kommenden Sonntag, 29. September. Der Treffpunkt ist um 14 Uhr der Wanderparkplatz an der B 27 zwischen Untergeiersnest und Neuwirtshaus. Informationen gibt es im Biosphärenzentrum Haus der Schwarzen Berge in Oberbach, Tel.: 09749/912 20 oder infozentrum@rhoen.de oder bei Dr. Tobias Gerlach, Tel.: 0931/380 16 72. sek