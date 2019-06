Ein 52-jähriger Motorradfahrer befuhr am Sonntagmittag die Staatsstraße 2187 in nördlicher Richtung, als vor ihm ein vorausfahrender Pkw abbog. Das erkannte der Ducati-Fahrer zwar, aber er bremste mit der Vorderradbremse so stark ab, dass er mit seinem Motorrad stürzte. Durch den Sturz verletzte er sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.Schaden am Motorrad: etwa 500 Euro