Zu spät reagiert - und es kracht

An der Einmündung der Schlossstraße (St 2430) in die Staatsstraße 2292 in Aschach musste am Mittwoch, gegen 7.45 Uhr, eine 49-jährige Autofahrerin verkehrsbedingt anhalten. Die Fahrerin eines nachfolgenden Pkw realisierte dies zu spät und fuhr auf den wartenden Pkw auf. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wurde von der Polizei auf etwa 4000 Euro geschätzt, melden die Beamten. pol