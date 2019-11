Zu spät reagiert und aufgefahren

Am Dienstagmittag kam es in Oberthulba in der Hammelburger Straße zu einem Auffahrunfall, als ein 22-jähriger BMW-Fahrer an der Einmündung zur St 2291 verkehrsbedingt anhalten musste und der nachfolgende Fahrer eines VW Touran dies zu spät bemerkte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt ca. 4000 Euro. pol