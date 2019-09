Mit seinem Ford war ein 26-Jähriger am Freitag um 20 Uhr auf der B 287 von Trimberg in Richtung Hammelburg unterwegs. Auf der Höhe von Machtilshausen bemerkte er dabei nach Polizeiangaben viel zu spät, dass ein vor ihm fahrender Audi abbiegen wollte und deshalb seine Geschwindigkeit verringerte und fuhr auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 8000 Euro. Die Fahrerin des Audi zog sich leichte Verletzungen zu, und der Verursacher erlitt einen Schock. pol