Zu spät reagiert und aufgefahren

Im Stadtteil Winkels, in der Münnerstädter Straße, kam es am Mittwoch zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Kurz vor 12 Uhr fuhr eine Peugeot-Fahrerin mit ihrem Beifahrer die Münnerstädter Straße stadtauswärts. Auf Höhe der AVIA-Tankstelle musste sie verkehrsbedingt mit ihrem Fahrzeug anhalten, da das Fahrzeug vor ihr nach links in die Tankstelle abbiegen wollte und warten musste. Der nachfolgende Fahrer eines VW erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Peugeot auf. Die Peugeot-Fahrerin wurde dabei verletzt. Wie hoch der Schaden ist, konnte bei der Unfallaufnahme nicht beziffert werden, heißt es im Polizeibericht. pol