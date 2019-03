Zu spät reagiert und aufgefahren

Auf der Autobahnausfahrt bei Oberthulba kam es am Mittwochabend zu einem Auffahrunfall, als eine 65-jährige Daimler-Fahrerin an der Einmündung zur Staatsstraße 2291 verkehrsbedingt halten musste und die nachfolgende 24-jährige Fahrerin eines Toyota dies zu spät bemerkte. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt ca. 550 Euro. pol