Zu spät reagiert und aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montagmorgen, als eine 54-jährige VW-Fahrerin an der Münnerstädter Kreuzung verkehrsbedingt abbremsen musste. Nach Polizeiangaben erkannte dies eine dahinter fahrende Fiat-Fahrerin zu spät. An den jeweiligen Fahrzeugen wurden die Front und das Heck beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 4500 Euro. pol