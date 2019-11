Zu spät reagiert - hoher Sachschaden

Um vor ihrem gegenüberliegenden Wohnanwesen einzuparken, hielt am Montag, gegen 6.30 Uhr, eine Autofahrerin am rechten Fahrbahnrand des Nordrings. Der nachfolgende Fahrer eines Pkw realisierte dies nicht beziehungsweise zu spät, so dass er ungebremst auf das Auto der Frau fuhr, meldete die Polizeiinspektion Bad Kissingen. Dabei entstand ein Schaden von circa 8500 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher erhielt eine Verwarnung. pol