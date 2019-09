Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag, gegen 10.50 Uhr in Arnshausen. Ein Pkw Fahrer wollte nach links, in die Straße "Alter Dorfring" abbiegen und musste aufgrund des Gegenverkehrs anhalten. Eine nachfolgende Pkw-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das wartende Fahrzeug auf. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro. Verletzt wurde niemand. pol