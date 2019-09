Auf der Kreisstraße KG 43 in Fahrtrichtung Eltingshausen wurde am Dienstagnachmittag ein Citroën-Fahrer im Rahmen einer Laserkontrolle der Polizei mit 106 km/h, bei erlaubten 60 km/h gemessen. Außerdem überholte er im Überholverbot ein anderes Fahrzeug. Da der Mann in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben, berichtet die Polizei. pol