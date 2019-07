Zu schnell unterwegs

Nicht an die Witterungsverhältnisse angepasste Geschwindigkeit war die Ursache eines Unfalls am Donnerstag, gegen 18. 45 Uhr, zwischen Obererthal und Untererthal. Ein 29-jähriger Mann kam dabei mit seinem Audi aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, schreibt die Polizei. Im Bankett erfasste er einen Stein-Pfosten und hebelte diesen aus. Das Fahrzeug kam im Graben zum Stehen. An dem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. pol