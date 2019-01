Zu schnell unterwegs

Nicht angepasste Geschwindigkeit bei schneebedeckter Fahrbahn war offenbar die Ursache für einen Unfall, der sich am Samstag gegen 1 Uhr ereignete. Eine 20-Jährige war zu diesem Zeitkpunkt ihrem Pkw auf der Kreisstraße von Gleißenberg in Richtung Schlüsselfeld unterwegs und verlor beim Abbiegen auf die Staatsstraße 2261 die Kontrolle über ihr Fahrzeug, wodurch sie von der Fahrbahn rutschte. Dabei beschädigte sie ein Straßenschild (500 Euro Schaden). Der Schaden am Pkw beträgt rund 3000 Euro. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personenschäden waren bei dem Unfall zum Glück nicht zu verzeichnen. pol