Zu schnell unterwegs und Unfall gebaut

Ein junger Mann fuhr mit seinem Pkw am Freitagmorgen auf der Ortsverbindungsstraße von Wartmannsroth nach Dittlofsroda. Am Ortseingang kam er nach Angaben der Polizei wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in der leichten Linkskurve zu weit nach rechts und streifte einen neben der Fahrbahn stehenden Pritschenwagen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 3500 Euro. pol