Mittelehrenbach vor 19 Stunden

Zu schnell unterwegs - Fahrerin leicht verletzt

Als eine 29-jährige Peugeot-Fahrerin am Mittwochabend die Staatsstraße in Richtung Mittelehrenbach fuhr, ist sie in einer scharfen Rechtskurve aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbah...