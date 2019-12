Zu schnell unterwegs: Erheblicher Schaden

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 12 000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen. Eine 31-jährige VW-Fahrerin fuhr auf der Staatsstraße von Thulba in Richtung Oberthulba. Wie die Polizei schreibt kam sie auf Grund überhöhter Geschwindigkeit und schlechter Winterreifen in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Bei dem Unfall wurde ein Leitpfosten im Wert von ca. 100 Euro beschädigt. Wie durch ein Wunder wurde die Fahrerin nicht verletzt. pol