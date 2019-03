Zu schnell und ohne Führerschein

Die Verkehrspolizei Feucht hat am Dienstag in der Mittagszeit einen Verkehrsteilnehmer bei einer Geschwindigkeitsmessung auf der Hienbergabfahrt bei erlaubten 100 km/h mit Tempo 132 gemessen. Beim anschließenden Stopp konnte der polnische Fahrer keinen Führerschein aushändigen, dieser war in Polen beschlagnahmt worden. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. pol