Zu schnell und ohne Fahrerlaubnis

In eine Verkehrskontrolle geriet ein Kleinkraftradfahrer am Sonntagnachmittag auf einem Flurbereinigungsweg zwischen Rambach und Heuchelheim (Gemeinde Schlüsselfeld). Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 24-Jährige lediglich eine Prüfbescheinigung besitzt. Jedoch war das von ihm benutzte Kleinkraftrad nicht gedrosselt und fuhr etwa 45 km/h. Die Weiterfahrt wurde sofort untersagt. Zudem muss er nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Ebenfalls gegen 15.35 Uhr kontrollierten die Beamten einen 20-jährigen Mofaroller-Fahrer in Rambach. Dabei wurde festgestellt, dass offensichtlich technische Veränderungen am Zweirad vorgenommen worden waren, so dass eine höhere Geschwindigkeit erreicht werden konnte. Der 20-Jährige räumte ein, dass die elektronische Drossel ausgetauscht wurde. Da er das Originalgerät mit sich führte, musste er diese vor Ort einbauen. Das unzulässige Fahrzeugteil stellte die Polizei sicher. Eine Anzeige folgt.