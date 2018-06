Zu schnell und auch betrunken

Ein Leichtverletzter und ein Schaden von fast 30 000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, den ein betrunkener 21-jähriger US-Angehöriger auf der A 9 verursacht hat. Am frühen Freitagmorgen fuhr der junge Mann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in der Autobahnbaustelle zwischen den Ausfahrten Weidensees und Plech . Hier krachte er gegen einen vorausfahrenden Kleintransporter und schleuderte dann mit sein Jeep gegen die rechte und linke Schutzplanke, so dass diese verschoben wurden. Während beide Fahrer unverletzt blieben, erlitt der 29-jährige Beifahrer des Verursachers Schürfwunden und leichte Prellungen. Ein Alkotest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von 1,7 Promille. Der Soldat musste zur Blutentnahme und wurde anschließend der Militärpolizei übergeben. Durch den Unfall war die Durchfahrt für Schwerverkehrsfahrzeuge in beide Richtungen für zwei Stunden nicht möglich, so dass es zu Stauungen kam.