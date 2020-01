Zu schnell mit Sommerreifen

Ein 31-jähriger Bayreuther ist, als er mit seinem Opel an der Autobahnanschlussstelle Bayreuth-Süd in Richtung Nürnberg von der A 9 abgefahren ist, in der Rechtskurve der Anschlussstelle aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern geraten. Er prallte zunächst gegen die rechte Schutzplanke und schlitterte weiter in den linken Straßengraben. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird mit etwa 2000 Euro beziffert. Bei Inaugenscheinnahme des Autos stellten die Beamten fest, dass es nur mit Sommerreifen trotz winterglatter Fahrbahn ausgerüstet war. Dem Fahrer erwartet jetzt ein Bußgeld in dreistelliger Höhe und ein Punkt in Flensburg. pol