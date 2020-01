Lichtenfels vor 16 Stunden

Zu schnell mit dem Mofa und ohne Führerschein

Am Freitag, gegen 17.20 Uhr, bemerkte eine Streife der Polizeiinspektion Lichtenfels in der Bamberger Straße einen Mofa-Roller, der mit gleichbleibender Geschwindigkeit von 50 km/h hinter ihr fuhr. Be...