Zu schnell in die Kurve: Totalschaden

Einem 27-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Kronach ist am Silvesterabend die Haarnadelkurve bei dem Einzel Kleine Birken zwischen Stadtsteinach und Presseck zum Verhängnis geworden. Er steuerte seinen Seat vermutlich mit zu hoher Geschwindigkeit in die Rechtskurve, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Straße ab. Der Wagen überschlug sich und blieb in der angrenzenden Wiese liegen.

Der junge Fahrer wurde bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. An seinem Auto entstand allerdings ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro. Auf den 27-Jährigen kommen nun ein Bußgeld in Höhe von 145 Euro und ein Punkt in Flensburg zu. pol