Zu schnell in der Kurve

Zu schnell unterwegs war laut Polizei ein 22-Jähriger am Montagnachmittag gegen 13.30 Uhr zwischen Arnshausen und Oerlenbach. Die Polizei teilt mit: "Er fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in die scharfe Rechtskurve ein." Auf der nassen Fahrbahn brach das Heck des Fahrzeugs aus, es drehte sich einmal. Am Auto und an der Leitplanke entstanden nur leichte Kratzer. pol