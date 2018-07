Zu schnell in der Kurve: Totalschaden

pol



Dass auch auf der Autobahn nicht alle Kurven mit Vollgas zu durchfahren sind, musste eine 32-jährige Tschechin lernen. Am Mittwochabend war sie auf der A 70 in Richtung Bayreuth unterwegs. Kurz hinter der Ausfahrt Schirradorf verlor sie bei hoher Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über ihren Kia , schleuderte und kam nach links von der Fahrbahn ab. Beim Einschlag in die Schutzplanke blieb die junge Frau unverletzt, ihr Wagen jedoch wurde total beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 12 500 Euro. Das Bußgeld wegen nicht angepasster Geschwindigkeit musste die 32-Jährige übrigens sofort bezahlen.