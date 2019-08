Weil er seine Geschwindigkeit nicht den Witterungsverhältnissen angepasst hatte, geriet der 24-jährige Fahrer eines Opel Insignia am Sonntagabend auf Höhe Strullendorf in Fahrtrichtung Nürnberg auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte in die rechte Außenschutzplanke. Der Sachschaden wird auf 15 000 Euro geschätzt.