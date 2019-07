Weil er seine Geschwindigkeit nicht den Witterungsverhältnissen angepasst hatte, ist am Donnerstagnachmittag der 50-jährige Fahrer eines Renault im Einfahrtsast der Autobahnanschlussstelle Forchheim-Nord in Fahrtrichtung Bamberg auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geraten. Sein Auto prallte in die Schutzplanke. Der Wagen blieb fahrbereit. Der Gesamtschaden wird laut Bericht der Verkehrspolizei Bamberg auf 2000 Euro geschätzt.