Zu schnell auf nasser Fahrbahn in die Kurve

Ein 18-Jähriger fuhr am Mittwochabend mit seinem Pkw auf der Staatsstraße, von der Lagerkreuzung kommend in Richtung Lager Hammelburg. Auf der kurvenreichen Steigung kam er ins Schleudern und prallte gegen die linken Leitplanken. Unfallursache war laut Polizei nicht angepasste Geschwindigkeit auf der feuchten Fahrbahn, gepaart mit dem Verlauf der Kurve, so dass er das Fahrzeug nicht mehr beherrschen konnte. Der Fahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 4500 Euro, der Schaden an der Leitplanke beträgt 2000 Euro. pol