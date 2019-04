Zu schnell auf dem Feldweg

Am Donnerstagabend befuhr ein 21-jähriger Autofahrer einen geschotterten Feldweg in Richtung Geisfelder Straße. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr auf einen Baumstumpf, weshalb das Auto um 180 Grad durch die Luft gewirbelt wurde. Der 21-Jährige war nicht angeschnallt, prallte mit den Kopf gegen die Frontscheibe und zog sich vermutlich eine Gehirnerschütterung zu. Seine Beifahrerin wurde nicht verletzt; sie war angeschnallt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.